Coronavirus, stampa siciliana, Milazzo (FI- PPE): “Sia messa in sicurezza, senza corretta informazione non c’è democrazia”

BRUXELLES – “Il grido d’allarme dei comitati di redazione dei tre quotidiani siciliani è fondato. Il momento terribile che stiamo vivendo penalizza i giornali e dunque bisogna immediatamente fare qualcosa per mettere in sicurezza chi si occupa in maniera professionale di informazione e garantisce in questi momenti drammatici per il Paese notizie certe, verificate e […]