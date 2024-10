CASTELLAMMARE DEL GOLFO – Si è ufficialmente costituito il nuovo Gruppo consiliare di Forza Italia al Comune di Castellammare del Golfo, formato da Antonio Mercadante e Brigida Di Simone. Il gruppo si propone di sostenere l’operato del Sindaco Giuseppe Fausto, rafforzando la presenza del partito all’interno dell’amministrazione comunale.

Ne dà notizia Stefano Pellegrino, Presidente dei deputati regionali di Forza Italia, che esprime “grande soddisfazione per la nascita del nuovo gruppo consiliare, che rappresenta un ulteriore passo avanti per il consolidamento della presenza istituzionale del partito nella provincia di Trapani. Questi innesti si distinguono per l’esperienza e le capacità che apportano, sicuramente utili nella realtà locale e per rafforzare nel suo complesso il lavoro di Forza Italia negli enti locali siciliani”.

Antonio Mercadante vanta una lunga esperienza politica e amministrativa avendo ricoperto diversi ruoli sin dal 2008, anche come assessore. Attualmente è consigliere comunale con delega alla frazione di Balata di Baida, componente della prima commissione consiliare permanente e presidente della commissione mensa.

Brigida Di Simone, che assumerà anche il ruolo di capogruppo, è consigliera comunale dal 2016, ed ha ricoperto incarichi di rilievo come assessore e vicesindaco. Attualmente è presidente della 3° commissione consiliare e componente della commissione pari opportunità.

Forza Italia esprime inoltre la sua presenza nella giunta comunale attraverso Giovanni Todaro, assessore con deleghe alla polizia municipale, protezione civile, patrimonio, edilizia privata e randagismo.