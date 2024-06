Costituito in Prefettura il Tavolo tecnico sulle vulnerabilità

TRAPANI – Lo scorso 7 giugno si è tenuta presso la Prefettura di Trapani una prima riunione del tavolo tecnico sulle vulnerabilità, istituito dal Prefetto Daniela Lupo per un potenziamento dei percorsi di tutela dei migranti in condizioni di fragilità in arrivo sul territorio provinciale e inserite nel sistema di protezione ed accoglienza.

Hanno partecipato all’incontro i rappresentanti delle forze dell’ordine, della capitaneria di porto di Trapani, dell’USMAF, dell’azienda sanitaria provinciale, dell’UNHCR, di UNICEF, di OIM e di Save the Children, nonché i gestori dei centri di accoglienza presenti sul territorio e dei servizi sociali dei comuni di appartenenza.

Il tavolo promuove, anche con la redazione di linee guida operative locali sulla base delle indicazioni del vademecum sulla vulnerabilità predisposto dal Ministero dell’Interno, sinergie interistituzionali per l’individuazione e la presa in carico dei soggetti fragili, come i minori non accompagnati, le donne vittime di violenza e i soggetti con particolari patologie, anche di natura psichica.

Nell’ambito del tavolo tecnico sono stati previsti specifici gruppi di lavoro per definire le procedure operative in relazione alle diverse forme di fragilità e di accoglienza, che saranno oggetto di successive riunioni dedicate.