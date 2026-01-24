Crack in casa. Arrestato pregiudicato alcamese

ALCAMO – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno arrestato, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un pregiudicato alcamese di 54 anni sorpreso a detenere droga in casa.

I militari dell’Arma, a seguito di perquisizione domiciliare, a casa del 51enne, hanno rinvenuto e sequestrato un involucro contenente del crack per un peso di circa 58 gr., ulteriori 29 grammi della medesima sostanza suddiviso in 76 dosi, 7 bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale per il confezionamento, oltre alla somma contante di 170 euro in banconote di piccolo taglio.

L’uomo è stato tratto in arresto e, a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.