Cresce l’export a Trapani: domani l’assessore Tamajo incontra le imprese

PALERMO – Trapani sta conoscendo un florido periodo di

rilancio economico soprattutto sui mercati internazionali. Secondo i

dati elaborati dall’Osservatorio economico di Unioncamere Sicilia,

l’export della provincia di Trapani continua a crescere: nel secondo

trimestre di quest’anno le imprese hanno venduto all’estero merci per un

valore di 125,8 milioni, in notevole aumento rispetto ai 112,3 milioni

dello stesso periodo dell’anno scorso; e hanno importato beni per 187,4

milioni, in aumento di 26 milioni rispetto ai 161,8 milioni di

marzo-giugno 2023. “Segno – commenta Pino Pace, presidente di

Unioncamere Sicilia e commissario straordinario della Camera di

commercio di Trapani – di una grande vivacità che fa perno non solo

sulla qualità delle eccellenze del territorio, ma anche sugli

investimenti in tecnologie, innovazione, nonchè su quelli avviati per

rafforzare le infrastrutture portuali, aeroportuali e ferroviarie”.

E proprio per rafforzare e rendere stabile questa crescita dell’export

le imprese del Trapanese saranno al centro di un incontro, domani, 18

ottobre, alle ore 9,30, presso la Camera di commercio di Trapani, in

Corso Italia, 26, con l’assessore regionale alle Attività produttive,

Edy Tamajo, nell’ambito del Road show per l’internazionalizzazione del

sistema delle imprese siciliane organizzato dallo Sportello Sprint della

Regione siciliana.