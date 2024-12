CS: Marsala. Il Musical “Blues Brothers in Missione per conto di Dio” apre la “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo”

MARSALA – “Uno show esplosivo, con quarantacinque artisti, band dal vivo e dieci ballerine pronte a farvi scatenare al ritmo dei Blues Brothers”. Apre a suon di Musical – con lo spettacolo dal titolo: “Blues Brothers in Missione per conto di Dio” – la “XVII Rassegna Lo Stagnone scene di uno spettacolo” realizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” diretta da Vito Scarpitta. L’appuntamento è per sabato 14 dicembre alle ore 21,30 nel teatro Impero di Marsala dove saranno proprio gli interpreti della Compagnia Sipario, i padroni di casa, ad esibirsi mettendo in scena uno degli spettacoli più iconici del genere. “È un Musical o una commedia musicale? Di certo è un capolavoro degli anni 80, un capolavoro “irriverente” e intramontabile – spiega il regista Vito Scarpitta –. Siamo a Chicago e Jake Blues esce di prigione per buona condotta e ad attenderlo, su un’auto truccata, la Bluesmobile, c’è suo fratello Elwood, da cui apprende che l’orfanotrofio in cui entrambi sono stati allevati rischia di essere chiuso per cinquemila dollari di tasse arretrate. Convinti di essere in missione per conto di Dio i Blues brothers riuniscono la vecchia band e organizzano un grande concerto benefico mentre fuggono da polizia, una banda di musicisti, il proprietario di un locale, la fidanzata di Jake e i nazisti dell’Illinois che li vogliono fare fuori. Il musical si colora di balli molli disarticolati e le canzoni che sono eseguite in veri e propri videoclip d’annata – su tutte Think di Aretha Franklin. È la musica che determina il ritmo dell’azione e delle gag e fa (s)correre la storia attraverso le peripezie dei due debosciati e sboccati antieroi. The Blues Brothers voleva essere soprattutto un omaggio alla musica nera statunitense, ma finì per cambiare la storia del cinema. Noi oggi vi proponiamo una versione unica, fedele nelle canzoni ma diversa nel racconto, ma soprattutto irriverentemente “brillante”. Le coreografie sono a cura di Francesca Rosolia della “Destination Dance”, la direzione musicale di Eugenia Sciacca, la direzione artistica di Enza Giacalone.

Per informazioni, prenotazioni e prevendita è possibile chiamare ai numeri 320.8011864 – 338.2615790 o rivolgersi presso la Pro Loco in via XI Maggio o presso I Viaggi dello Stagnone, in via Dei Mille n. 45. tel. 0923.956105 o anche On line su https://www.liveticket.it/compagniateatralesipario

Quello appena citato è solo il primo appuntamento della XVII Rassegna teatrale “Lo Stagnone – scene di uno spettacolo”, che vedrà in scena artisti di livello nazionale ed oltre: Debora Caprioglio, Francesco Baccini, Maurizio Casagrande, ma anche Antonio Grosso, Alessandro Idonea, Tiziana Foschi e Antonio Pisu.

Sono nove gli spettacoli in cartellone, tutti nel Teatro Impero dal 14 dicembre al 27 aprile.

La rassegna organizzata dalla Compagnia teatrale “Sipario” presieduta da Vito Scarpitta, con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Marsala, proseguirà domenica 12 gennaio alle ore 18 con “Archi e Frecce in quartet” di e con Francesco Baccini che a Marsala presenta le più belle canzoni della sua discografia in una veste acustica completamente nuova: la sua voce sarà accompagnata dal suo piano, dal quartetto d’archi femminile Alter Echo String Quartet e dalla chitarra di Michele Cusato.