“Custonaci: Memorie e Futuro”. Un mese di successi nel segno della tradizione e dell’innovazione

CUSTONACI – Grande successo per le iniziative realizzate finora nell’ambito di “Custonaci: Memorie e Futuro“. Questo ambizioso progetto del Comune di Custonaci, vincitore di un bando dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, sta coinvolgendo attivamente cittadini, associazioni e studenti in un percorso di riscoperta e valorizzazione del patrimonio culturale locale, guardando al contempo verso un futuro innovativo.

Il progetto, che vede la collaborazione di Farm Cultural Park, rinomata realtà nel campo della rigenerazione urbana e culturale, ha preso il via con una serie di eventi che hanno saputo coniugare tradizione e modernità. Tra le iniziative di maggior successo, “I nonni raccontano”: un evento intergenerazionale in cui i nonni hanno condiviso storie sul marmo di Custonaci, l’oro bianco della nostra terra, accompagnate da poesie in dialetto e musica tradizionale; i Giochi Paesani a Purgatorio, una manifestazione che ha riportato in vita i giochi tradizionali, coinvolgendo l’intera comunità in momenti di puro divertimento e socialità; “Puliamo il Mondo | Per un clima di Pace”: un’iniziativa ambientale che ha visto la partecipazione entusiasta dei giovani di Custonaci, dimostrando il loro impegno per un futuro sostenibile; “Pane e Olio tra gli Ulivi”, un’esperienza immersiva per gli studenti dell’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice-E. Fermi” di Custonaci, che hanno esplorato l’importanza dell’olivicoltura per il territorio, recentemente riconosciuto come Città dell’Olio; lo spettacolo “Non esiste futuro senza memoria”, un’emozionante performance che ha celebrato la storia e le tradizioni siciliane attraverso musica e canti.

Tra le iniziative il workshop “Il Sud Vola”, tenuto presso l’I. C. “G. Lombardo Radice-Enrico Fermi”. Questo evento, curato da Farm Cultural Park, ha visto la presenza speciale di Florinda Saieva e Alessandro Cacciato.

Le attività continueranno per tutto il mese di ottobre con ulteriori eventi.

Il weekend di Custonaci: Memorie e Futuro

Il Gruppo Folk Cala Bukuto dal 18 al 20 ottobre celebra le tradizioni siciliane.

Venerdì 18 ottobre al Centro Sociale dalle 16:30 si terranno laboratori di pittura di tamburelli siciliani e preparazione di dolci tipici come biscotti di mandorla e frutta martorana.

Sabato 19 ottobre, sempre al Centro Sociale dalle 15:30, si svolgeranno giochi tradizionali come “jocu ri ciappeddi”, “u ciccu” e “u buciulu”, seguiti da una sessione di musica e danze folkloristiche.

Domenica 20 ottobre l’evento culminerà con uno spettacolo folk al Teatro Vito Poma alle 17:30.

Si riscopriranno giochi, sapori e melodie della cultura siciliana.