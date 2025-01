Da Ferrovia a Ciclovia, lavori appaltati per l’ex Partanna-Salaparuta

PARTANNA – Sono stati appaltati i lavori per riconvertire l’ex linea ferrata a scartamento ridotto Partanna-Salaparuta in ciclovia del Belice. Ad aggiudicarsi i lavori per un progetto di 807.439,98 euro è stata la ditta “Zab costruzioni srl” di Favara, che dovrà consegnare i lavori entro il 30 giugno. La somma è erogata dall’Assessorato regionale all’agricoltura al quale il GAL ha presentato il progetto nell’ambito della Strategia di sviluppo locale “Belice 2020”. L’intervento interessa complessivamente 30 chilometri circa della vecchia linea ferrata a scartamento ridotto Castelvetrano-Salaparuta (nel tratto tra Partanna e Salaparuta), dismessa negli anni ’70, e un piccolo tratto (8 km) dell’ex linea Castelvetrano-Porto Empedocle, nel tratto vicino località Bertolino di mare a Menfi. Quest’ultima è già una ciclovia e l’intervento riguarderà una manutenzione straordinaria. Sarà bonificato l’ex fondo ferroviario e sarà installata l’apposita segnaletica. «Per la presentazione di questo progetto il GAL ha svolto una lunga mediazione fra RFI e i Comuni del Belice interessati (Castelvetrano, Partanna, Santa Ninfa, Gibellina, Salaparuta) – spiega il direttore del GAL Alessandro La Grassa – che ha consentito, intanto, la stipula dell’affidamento del tracciato, siglato dal sindaco di Santa Ninfa, Carlo Ferreri, come capofila dei Comuni coinvolti. Dopo l’affidamento è stato predisposto il progetto. Ora i lavori appaltati».