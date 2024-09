Da “La voce del padrone” a “La voce del Servo”

ROMA – Il 21 settembre del 1981 usciva l’EP capolavoro di Franco Battiato La voce del padrone, nello stesso giorno 43 anni dopo esce La voce del Servo concept album di Igor Nogarotto ispirato al Maestro. Igor Nogarotto con il suo concept album La voce del Servo omaggia lo storico EP La voce del padrone di Franco Battiato che in Bandiera bianca denunciò sommersi soprattutto da immondizie musicali.

Il disco ci racconta, oggi, la condizione del Servo (metaforicamente le persone comuni): a ogni brano è abbinata una parola chiave che costituisce lo step di crescita del Servo che in un percorso sonoro motivazionale, canzone dopo canzone, nonostante parta da una situazione svantaggiosa, viene motivato ad acquisire consapevolezza di sé e dei suoi obiettivi e attraversando “depressione, utopia, rivoluzione, estasi, ipocondria, frustrazione, preghiera, speranza…” trova il suo riscatto sociale.

Un disco di 15 tracce in cui trovano spazio 2 brani “letterari” su Cesare Pavese e Harper Lee, una dedica a Papa Francesco per il Giubileo con la canzone in latino Pater Noster qui ES e un inno alla Pace “No màs guerras”