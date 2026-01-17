Da oggi L’Aquila è Capitale Italiana della Cultura 2026!

L’AQUILA – L’Aquila è da oggi (17 gennaio) Capitale Italiana della Cultura 2026, L’inaugurazione alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Archeoclub d’Italia sarà molto attiva nello svolgimento di un programma intenso. “E’ il rilancio di un territorio duramente colpito dal terremoto del 2009”.

Il programma di eventi previsti comprende iniziative che si svolgeranno in Centro storico e nel territorio circostante che è parte integrante della città che nasce proprio da un processo di unione dei tanti castelli e villaggi diffusi a est e ovest del colle su cui sorgerà L’Aquila. Ben 12 saranno le conferenze dedicate alla storia della città e si svolgeranno nelle Dimore Storiche “ma – ha affermato Maria Rita Acone, Presidente Archeoclub D’Italia – avremo anche la Tessera Nazionale Archeoclub d’Italia che sarà una tessera storica in quanto dedicata a L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026 con l’immagine iconica della Basilica di Santa Maria di Collemaggio”.

Con le conferenze, si inizierà il 25 Gennaio con l’archeologa Alberta Martellone, che ha partecipato alle ricerche archeologiche in siti abitati da Sabini e Vestini e che sarà impegnata a raccontare le scoperte che hanno consentito di ricostruirne abitudini e credenze.

I futuri appuntamenti sul territorio consentiranno di scoprire alcuni dei Castelli che ancora rendono affascinante il paesaggio e tra questi quello di Barisciano che sarà il borgo da scoprire con la manifestazione “Primavera nei borghi con Archeoclub” o quello di Preturo a pochi chilometri della città oggetto di un importante scavo; scopriremo inoltre chiese tratturali, conventi francescani e con il Cammino dell’Aquila i piccoli e preziosi centri storici vicini, antiche strade, pievi affrescate e altro ancora oltre alla splendida natura circostante.

Ci saranno anche un’edizione speciale di Chiese Aperte e di Primavera nei Borghi e persino attività di trekking! “.

Il 2026 sarà anche l’anno della nuova tessera nazionale Archeoclub, dedicata a L’Aquila Capitale della Cultura, con l’immagine iconica della Basilica di Santa Maria di Collemaggio (fotografata da Enrico Di Febo di FotoClub 99 – L’Aquila). Un simbolo che viaggerà in tutta Italia raccontando l’anima della città.

Lo scopo, è incuriosire, far conoscere, educare alla tutela. Perché dalla consapevolezza nasce il desiderio di difendere e condividere la Bellezza”.