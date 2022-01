Da Palermo a Marsala con droga di tutti i gusti. Arrestata insospettabile corriere

MARSALA – Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto una 44enne straniera per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Arma, impegnati in servizi di verifica e rispetto delle misure di prevenzione alla diffusione da COVID–19, hanno eseguito una serie di accertamenti alle fermate degli autobus provenienti da varie località della Sicilia per verificare se i passeggeri fossero in possesso del green pass. Durante il controllo su un bus proveniente da Palermo, alla fermata Piazza Fiera, i Carabinieri saliti a bordo hanno notato subito una donna che, alla vista degli uomini in divisa, ha cercato di scendere dalla porta posteriore per eludere il controllo. Visto tuttavia che i Carabinieri presidiavano anche l’uscita posteriore del mezzo di trasporto, la stessa ha pertanto deciso repentinamente di risedersi al proprio tenendo sempre stretta tra le mani la propria borsa.

L’atteggiamento nervoso della donna, che era in regola con i documenti previsti per l’utilizzo del bus, insospettiva gli operanti che pertanto, vista anche la presenza di una donna Carabiniere, procedevano alla perquisizione personale.

I dubbi del personale dell’Arma risultavano fondati in quanto, ben occultati all’interno della borsa, vi erano 13 ovuli contenenti sostanza stupefacente tipo eroina del peso complessivo di 130 grammi, 8 ovuli contenenti sostanza stupefacente tipo cocaina del peso complessivo di grammi 80 e un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso di 23 grammi.

La donna, pertanto, su concorde avviso del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Marsala, veniva dichiarata in stato di arresto.

Al termine dell’udienza di convalida, la 44enne è stata sottoposta agli arresti domiciliari.