Danneggia la porta di ingresso e si stabilizza dentro un opificio in disuso. Denunciato

TRAPANI – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Trapani hanno denunciato, per i reati di danneggiamento ed invasione di terreni e/o edifici, un pregiudicato trapanese di 40 anni, soggetto noto agli operanti per i precedenti di polizia da cui è gravato.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei Carabinieri, dopo aver danneggiato la porta di ingresso di un opificio in disuso, sito nella periferia trapanese, si sarebbe introdotto all’interno ed avrebbe stazionato e bivaccato dentro per giorni. All’arrivo dei Carabinieri, all’interno dell’edificio, sono state trovate due biciclette, di cui una a pedalata assistita, poste sotto sequestro in attesa di essere riconsegnate ai legittimi proprietari.