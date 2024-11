Degustazione di birra, a novembre nuovo corso professionale organizzato da Confcommercio e Fipe

PALERMO – Confcommercio Palermo e Fipe (pubblici esercizi) organizzano un nuovo ed esclusivo “Corso di degustazione di birra” che permetterà di esplorare il vasto e affascinante mondo della birra artigianale. Le lezioni, condotte dal noto brew master Vito Biundo, si svolgeranno il 13, 14, 16, 20 e 21 novembre, dalle 16.30 alle 19.00, nella sede di Confcommercio di via Emerico Amari 11.

Il corso è strutturato per offrire una panoramica completa e dettagliata sui vari aspetti del mondo brassicolo: dagli ingredienti utilizzati alla loro fermentazione e degustazione sia visiva che olfattiva, dalla differenza tra birre artigianali e quelle industriali alla storia della birra in paesi leader come Germania, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti. In programma anche una visita guidata al birrificio Bruno Ribadi.

Per informazioni e iscrizioni, masterclass@confcommercio.pa.it oppure chiamare al 3332643976.