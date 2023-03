Di seguito la dichiarazione del candidato sindaco Francesco Li Vigni in merito agli accadimenti avvenuti a Partanna ieri sera

PARTANNA – “Esprimo solidarietà all’on. Catania e alla sua famiglia per gli accadimenti di ieri sera. Come cittadini di una società civile dobbiamo essere uniti nel condannare qualsiasi azione becera che possa generare timore e paura nei rappresentanti delle istituzioni e sgomento nella comunità. Confido nelle forze dell’ordine, affinché i responsabili vengano individuati e puniti”. […]

Questa la dichiarazione del candidato sindaco dei progressisti, Francesco Li Vigni