Dimissioni del direttore sanitario dell’Asp Trapani Migliazzo. Macaddino (Uil Fpl): “Preoccupa nuovo stallo per la sanità trapanese”

TRAPANI – “Apprendiamo delle dimissioni del direttore sanitario dell’Asp provinciale Gaetano Migliazzo, che di fatto determina un momento di grave stallo e di incertezza per la sanità trapanese. Ci son voluti mesi per trovare un equilibrio nella governance dell’azienda con l’aggrovigliarsi di affannose e travagliate polemiche e di ipotesi politiche sempre più radicali che non fanno certamente capire il senso di cosa invece debba essere l’offerta sanitaria”.

Lo afferma il segretario generale Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino.

“Riteniamo il direttore Croce un manager autorevole – aggiunge – ma dovrà ripristinare immediatamente la ricomposizione della direzione strategica, determinando la giusta scelta nell’individuare il successore che magari questa volta abbia le caratteristiche di chi conosce il territorio e l’azienda, e che abbia esperienza profusa al servizio della stessa provincia di Trapani in modo tale da accorciare tempi e distanze e creare quel clima di collaborazione fra tutti, traghettando verso orizzonti nuovi il destino della nostra sanità provinciale”.