Diplomati classe di concorso A-66 inseriti in I fascia delle graduatorie GPS

SIENA – Di qualche settimana fa, la nuova sentenza favorevole del Giudice del Lavoro di Siena, che dispone l’inserimento di due ricorrenti di MSA (in possesso di diploma commerciale + 24 cfu) nella seconda fascia delle graduatorie d’Istituto per gli anni 2017-2020. Si tratta di una sentenza che va a sommarsi alle numerose altre che si sono susseguite in tutt’Italia e ribadisce l’orientamento di diversi Tribunali: il titolo di accesso ad una classe di concorso (laurea o diploma), unitamente ai 24 crediti formativi nelle materie psico-antropo-pedagogiche, ha valore abilitante.

In questo caso, però, c’è un importante elemento di novità da non sottovalutare. I due ricorrenti sono in possesso di un diploma commerciale, valido per la classe A-66, una classe di concorso ad esaurimento che quindi non consente nuovi inserimenti, ma solo l’aggiornamento per coloro che sono già inseriti in graduatoria.

Tuttavia, grazie a questa pronuncia favorevole, a luglio questi docenti sono stati inseriti nella graduatoria di II fascia, classe di concorso A-66 in quanto ritenuti dal Giudice in possesso di abilitazione. Successivamente, con l’apertura delle GPS (dal 22 luglio al 6 agosto), hanno potuto inserirsi nella prima fascia GPS riservata agli abilitati, proprio in virtù di tale pronunciamento.

“In questo caso, il ricorso Laurea/Diploma + 24 cfu ha avuto un esito sorprendente”, commenta il prof. Luciano Scandura, responsabile del MSA comparto scuola, “in quanto ha consentito l’inserimento in prima fascia a persone in possesso di un diploma (quello commerciale) titolo d’accesso per una classe di concorso ad esaurimento. Non solo tali ricorrenti, finora esclusi da ogni graduatoria, si sono inseriti nelle GPS, ma hanno potuto collocarsi in prima fascia, a seguito del pronunciamento giurisdizionale”.

