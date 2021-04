Documento del Circolo del Pd di Partanna in occasione del 25 aprile

PARTANNA – In occasione del 76° anniversario del 25 Aprile, il Circolo del Pd di Partanna ha dichiarato in un suo comunicato: “Con grande convinzione noi del Partito Democratico di Partanna abbiamo aderito all’iniziativa ‘Strade di Liberazione‘, promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI, che ha chiesto di deporre un fiore sotto lapidi, cippi e […]

PARTANNA – In occasione del 76° anniversario del 25 Aprile, il Circolo del Pd di Partanna ha dichiarato in un suo comunicato: “Con grande convinzione noi del Partito Democratico di Partanna abbiamo aderito all’iniziativa ‘Strade di Liberazione‘, promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia – ANPI, che ha chiesto di deporre un fiore sotto lapidi, cippi e targhe in memoria dei partigiani e degli antifascisti che hanno lottato e si sono spesi per la Libertà, per la Democrazia, per la Giustizia.

Ed è proprio in occasione della Giornata della Liberazione che ci impegniamo, come comunità politica e di cittadini, nel proporre a Partanna l’intitolazione dell’aula consiliare -massima espressione democratica della nostra comunità cittadina – proprio alla Giornata che oggi celebriamo, in memoria di tutti coloro che hanno sacrificato le proprie vite per i giusti ideali e le libere idee che oggi sono le colonne portanti dei nostri Valori Repubblicani”.

Il Circolo del Partito Democratico Partanna