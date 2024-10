Dolcetto o scherzetto?, anche nel panificio “Fiorellino” di Partanna, con dolci e panini alla Halloween

PARTANNA – La sera del 31 ottobre, vigilia della Festa di Ognissanti, è ormai anche in Italia la Ricorrenza di Hallowen, che è festeggiata in tanti paesi soprattutto anglosassoni ed è associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale. Zucche, fantasmi e streghe fanno parte integrante del panorama della ricorrenza. Pure a Partanna si festeggia Halloween anche con colori e modalità personali, come è avvenuto nel noto panificio cittadino “Fiorellino” di via A. da Messina in zona Camarro in cui sono stati prodotti, per ricordare la festa, dolcetti e panini con forma e colore delle zucche o dei fantasmi alla Halloween, come quelle delle foto qui pubblicate.