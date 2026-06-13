Dolfin presenta il nuovo spot sensofreddoò. Omaggio alla Sicilia e alla regina dell’estate, la granita alla frutta.

CATANIA – La proverbiale ospitalità dei siciliani, in questo caso di un affascinante giovane nobile nella sua ricca dimora “gattopardesca”, e la fresca e iconica granita alla frutta della tradizione isolana che Dolfin reinterpreta con SensoFreddo®, pratica perché pronta da gelare a casa e in una versione contemporanea: con tanto succo e frutta, ancora più morbida e cremosa.

Sono gli elementi guida del nuovo spot che Dolfin, storica azienda dolciaria siciliana, dedica a SensoFreddo®, prodotto ispirato alla tradizionale granita alla frutta, uno dei “must” dell’estate in Sicilia.

Nei gusti all’arancia rossa Igp, fragola, mandorla, menta e, novità, anguria, la Granita SensoFreddo® Dolfin si distingue per la qualità degli ingredienti e una consistenza ancora più vellutata, con la praticità di un prodotto pronto da gelare a casa, una ricetta già apprezzata con i celebri Polaretti®.

Girato tra le dune di sabbia di Selinunte (Trapani) e nel verde lussureggiante di Villa Boscogrande a Palermo – sontuosa dimora barocca già scelta da Luchino Visconti per il suo celebre “Gattopardo” – lo spot SensoFreddo® di Dolfin affascina per i richiami ai paesaggi, i colori e l’atmosfera della Sicilia e della sua eccellenza dolciaria. Alle soglie dell’estate 2026, un implicito invito a tornare nell’isola o a “portarla a casa”, comodamente pronta da gelare, con le granite alla frutta SensoFreddo®