Domani 10 maggio 12^ gara podistica non competitiva CorriAvis

PARTANNA – Domani 10 maggio sarà al via la Dodicesima CorriAvis, la gara podistica non competitiva organizzata dalla sezione Avis di Partanna. E’ possibile iscriversi fino alle ore 9,30 di domenica. All’atto dell’iscrizione verrà consegnata una t-shirt ed un ticket per il ritiro del pacco gara. Prima della partenza i genitori dei partecipanti che non hanno compiuto 18 anni dovranno sottoscrivere una liberatoria che sarà loro consegnata all’atto di iscrizione. La quota di partecipazione è di euro 3. il pacco gara sarà garantito ai primi 1000 partecipanti. Il ritrovo sarà alle ore 9,00 di domani in piazza Falcone e Borsellino; la partenza sarà alle ore 10. Tutti i partecipanti saranno premiati con una medaglia.