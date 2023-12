Domani (16 dicembre) il concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2023/2024 del Conservatorio “Scontrino”

TRAPANI – Domani (16 dicembre) a partire dalle ore 17 alla Chiesa del Collegio di Trapani si terrà il concerto dell’Orchestra sinfonica giovanile diretta dal maestro Andrea Ferrante per l’inaugurazione del nuovo anno accademico del Conservatorio di musica di stato “A. Scontrino”. L’ingresso è libero.

Il programma prevede musiche di Zoccatelli (L’amicizia), Minafra (Passi), Casesa (C’era una volta), Passantino (Ouverture Festival), Ferrante (Yeuxau ciel), Visconti (Spiragli di luce), Scinaldi (Drep West).

L’Orchestra sinfonica giovanile è nata per iniziativa di Andrea Ferrante, titolare della cattedra di Elementi di composizione per didattica della musica e dello strumento presso il conservatorio trapanese. In essa convergono esperienze e competenze di varia natura e livello, divenendo in tal modo luogo di crescita artistica per i giovanissimi musicisti, palestra di formazione didattica per i tirocinanti e luogo di sperimentazione e verifica metodologica per i docenti.

L’attenzione viene altresì rivolta alla musica di nuova creazione, attraverso lo studio e l’esecuzione di opere originali appositamente composte per l’Orchestra da autori contemporanei di fama internazionale.

“L’Orchestra Sinfonica Giovanile – afferma il direttore del Conservatorio Scontrino Elisa Cordova – sin da subito è diventata una realtà solida e importante, non solo come espressione didattica e artistica del conservatorio, ma anche come luogo di identità socio-culturale dell’intera comunità trapanese”.