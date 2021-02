Domani 5 Febbraio, in diretta alle ore 18 sarà possibile vedere i beni sommersi d’Italia

ROMA – “Domani in diretta, alle ore 18, mostreremo l’archeologia marina, i beni sommersi, i restauri. Altro grande ed importante evento di Archeoclub d’Italia. ‘Il Restauro in Ambiente Sommerso’, sarà il tema del WeBinar di domani, Venerdì 5 Febbraio, ore 18, in diretta sulla pagina Facebook di Archeoclub d’Italia nell’ambito del “GIUBILEO di ARCHEOCLUB D’ITALIA”. […]

ROMA – “Domani in diretta, alle ore 18, mostreremo l’archeologia marina, i beni sommersi, i restauri. Altro grande ed importante evento di Archeoclub d’Italia. ‘Il Restauro in Ambiente Sommerso’, sarà il tema del WeBinar di domani, Venerdì 5 Febbraio, ore 18, in diretta sulla pagina Facebook di Archeoclub d’Italia nell’ambito del “GIUBILEO di ARCHEOCLUB D’ITALIA”. Domani sarà il quarto appuntamento di ben 22 Venerdì dedicati alle attività culturali nazionali. Più di 30 tra architetti, archeologi geologi, restauratori e professionisti attivi nel campo del turismo culturale, riusciranno a parlarci e mostrarci i vari campi in cui Archeoclub d’Italia opera da 50 anni: Archeologia – Storia – Architettura – Ingegneria Naturalistica – Arte – Protezione Civile, Geologia. Gli italiani saranno in diretta video ed audio anche con quelle realtà archeologiche, culturali e paesaggistiche curate sul campo dai nostri 5000 soci. Ad esempio, domani ammireremo l’Archeologia sottomarina che offrirà la grande opportunità di vedere, capire, amare ciò che la risorsa mare riesce a conservarci. Numerosi WeBinar daranno spazio ai restauri, alla valorizzazione del patrimonio, alla GeoArcheologia Ambientale, ai beni sommersi, all’Architettura ma anche all’Ingegneria del paesaggio. Allo stesso tempo affronteremo tematiche che saranno centrali nella fase di rilancio dell’Italia del dopo Covid come ad esempio la comunicazione e la politica di promozione del territorio, le norme attuali ma anche quelle da suggerire”. Lo ha annunciato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub d’Italia che oggi conta 150 sedi e 5000 soci in tutta Italia. La diretta sarà sulla pagina Facebook Archeoclub d’Italia Italia | Facebook