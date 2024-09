Domani a piazza Mercato del pesce Firma Day contro l’autonomia differenziata – Una serata di musica, danza e arte

TRAPANI – Si terrà domani (14 settembre) dalle 18 alle 23, a piazza Mercato del pesce a Trapani il Firma Day organizzato dal comitato referendario provinciale contro l’autonomia differenziata, costituito da Uil Trapani, Cgil Trapani, Ali Sicilia, Sinistra Italiana, Comitato Provinciale Anpi , Europa Verde, Prc, Psi, Comitato per la difesa della Costituzione Trapani, M5S, Italia Viva, Pd, Associazione nazionale Sinistra Futura, Auser, Comitato Mahsa Amini, Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Italia Nostra, Lega Ambiente, Articolo 21.

Sarà l’occasione non solo per raccogliere firme a favore della campagna referendaria per l’abolizione della “Legge Calderoli” che si chiuderà ufficialmente il prossimo 30 settembre, ma sarà anche un serata ricca di interventi musicali e artistici, con l’esibizione tra gli altri del gruppo musicale degli “Evidence”.