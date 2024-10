Domani al via “Eroi del cielo, ricordiamoli così”

TRAPANI – Continuano le attività dell’associazione Alphaomega Onlus. Da domani, mercoledì 23 ottobre, prenderà il via presso l’Aeroporto Militare di Trapani – Birgi l’attività “Eroi del cielo, ricordiamoli così”. Tre giorni dedicati alla cultura e allo sport in collaborazione con l’Aeronautica Militare e il 37º Stormo. L’evento è patrocinato dall’Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Il calendario prevede domani, 23 ottobre, l’incontro con le scuole presso l’hangar X dell’Aeroporto Militare di Birgi intitolato “Livio Bassi, Simone Catalano e Cesare Toschi: eroi di ieri, esempio di oggi”. Introduce e modera Bartolo Giglio, vicepresidente dell’associazione culturale Alphaomega di Trapani. Tanti gli interventi: Ornella Cottone, dirigente scolastico dell’Istituto Bassi-Catalano, relazionerà su “La quotidianità del ricordo nel nome di un Istituto Scolastico: memoria attiva fra i giovani”.Successivamente, Anna Catalano illustrerà un breve ricordo di un familiare di Simone Catalano. Poi il Colonnello Daniele Mastroberti, Comandante del 37° Stormo, parlerà di “40 anni di vita per il 37° Stormo: essere comunità militare impegnata nella comunità civile”. Continuando, il Tenente Colonnello Francesco Deastis, comandante del reparto logistica e responsabile della gestione del traffico aereo, riferirà sulla “Gestione dello spazio aereo in tempo di pace e di crisi – garanzie per i cittadini di un impegno quotidiano”.Il Tenente Colonnello Michele Pedalino – Comandante del 18° Gruppo Volo, parlerà de “Il volo aereo negli anni: L’Aeronautica Italiana dalla nascita all’esperienza aerospaziale”. Infine, il Maggiore pilota Nicolò Nicolosi, Comandante dell’82° Centro SAR, chiuderà con “Gli angeli del cielo: salvare vite umane come impegno del quotidiano”.Giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, invece, le attività saranno dedicate allo sport. Alle 10.00 ci sarà l’alza Bandiera e la lettura della Preghiera dell’Aviatore, con benedizione dei presenti a cura di Don Pino Maniscalco, Cappellano Militare. Giovedì alle 10.30 è previsto l’inizio delle attività sportive inclusive con gli studenti degli Istituti Comprensivi “Bassi Catalano”: su 4 postazioni vigilate da istruttori si alterneranno a rotazione 10 studenti per Istituto per svolgere attività sportive diverse. Nel dettaglio:- Sezione femminile: partita di pallavolo in 2 set fra A e B, a seguire partita di pallavolo fra C e D.

Tracciato di atletica, sezione maschile: gara su 1.500 metri piani con 10 studenti per ogni Istituto.Venerdì, invece, i programmi saranno come il giorno precedente, con la differenza che le attività femminili diventeranno maschili e viceversa. La distanza della gara di atletica diventerà 1.000 metri. “Siamo entusiasti di collaborare con un vero orgoglio del nostro territorio come il 37° Stormo e tutta l’Aeronautica Militare – afferma Bartolo Giglio vicepresidente di Alphaomega. Collaborare, poi, con i giovani è fondamentale: creare una memoria verso i caduti, eroi del nostro Stato, ma coniugare anche cultura e sport è per noi fondamentale”.

Sezione femminile: campo di pallacanestro, partita come sopra in 2 tempi da 10 minuti di gioco.

Sezione femminile: campo di calcetto, partita come sopra in 2 tempi da 20 minuti ciascuno.