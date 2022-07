Domani commemorazione di Rita Atria nel trentennale della morte

PARTANNA – Con il patrocinio del Comune di Partanna, e in collaborazione con alcune associazioni antimafia e la locale Consulta Giovanile, si svolgerà domani (26 luglio) l’iniziativa dal titolo dal titolo “Rita nel cuore, 30 anni dopo”, per la commemorazione di Rita Atria nel trentennale della morte. Dopo il ritrovo, alle ore 16, al cimitero […]

PARTANNA – Con il patrocinio del Comune di Partanna, e in collaborazione con alcune associazioni antimafia e la locale Consulta Giovanile, si svolgerà domani (26 luglio) l’iniziativa dal titolo dal titolo “Rita nel cuore, 30 anni dopo”, per la commemorazione di Rita Atria nel trentennale della morte. Dopo il ritrovo, alle ore 16, al cimitero di Partanna, in Chiesa Madre alle 17 verrà celebrata una messa in suffragio da mons. Domenico Mogavero, Vescovo di Mazara del Vallo, e alle ore 18:30 si terrà un incontro/dibattito presso le scuderie del Castello Grifeo alla presenza di Salvatore Borsellino, Nicola Clemenza, Luigi De Magistris, Giovanni Impastato e Piera Aiello. A moderare sarà Mario Bruno Belsito.