Domani in piazza XV Gennaio 1968 le opere realizzate dagli studenti siciliani

GIBELLINA – Domani (domenica 17 maggio), con inizio alle ore 12, piazza XV Gennaio 1968 Gibellina si trasformerà in una grande aula a cielo aperto in occasione della manifestazione “Gibellina, città che crea e unisce mondi”, promossa dall’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale nell’ambito di Gibellina Capitale Italiana dell’Arte Contemporanea 2026. Tra la piazza, gli spazi del palazzo comunale e l’aula consiliare, oltre 60 scuole di tutta la Sicilia presenteranno i progetti e gli elaborati realizzati durante l’anno scolastico 2025/2026 nell’ambito del progetto promosso dall’Assessorato regionale. L’iniziativa rappresenta il primo dei due appuntamenti espositivi dedicati alle scuole siciliane all’interno del programma di Gibellina Capitale. Coordinato dal direttore artistico Andrea Cusumano e da Giuseppe Maiorana per “GenerAzioni Educative Gib26”, il progetto ha coinvolto 163 istituti scolastici (finanziati attraverso la circolare regionale n. 14/2025) per un totale di oltre 8.000 studentesse e studenti. All’iniziativa di domani partecipano Mimmo Turano, Assessore regionale all’istruzione e alla formazione professionale, Salvatore Sutera, Sindaco di Gibellina, Vincenzo Cusumano, Filippo Serra, Davide Nugnes (dirigente Ufficio provinciale scolastico), Salvino Amico, Andrea Cusumano. Alle 12,30, in piazza, gli studenti dell’I.C. “Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II” di Gibellina saranno protagonisti della performance teatrale “Dalle macerie al sogno”, un momento artistico e simbolico dedicato alla memoria, alla rinascita e all’identità culturale della città.