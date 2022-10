Domani nel Centro di riabilitazione Csr sarà inaugurata la 43esima Mostra ornitologica

MARSALA – Tutto pronto per l’apertura al pubblico della 43ma edizione della Mostra Ornitologica Città di Marsala, organizzata dall’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 in collaborazione con la Federazione Ornicoltori Italiani e con il Raggruppamento Ornicoltori Siciliani, che aprirà i battenti domani, sabato 22 ottobre, a partire dalle 9 nei locali del Centro di riabilitazione CSR di Marsala, in Contrada San Silvestro 452/A.

La manifestazione resterà aperta al pubblico sabato 22 ottobre, dalle 9 alle 20, e domenica 23, dalle 9 alle 18.

Si tratta di un evento importante, che unisce l’amore per gli animali e la piena integrazione sociale. Già da martedì, infatti, i ragazzi e le ragazze dei Centri di riabilitazione CSR della provincia di Trapani (Alcamo, Marsala, Mazara, Paceco e Salemi) sono stati a lavoro insieme agli ornitologi per la sistemazione delle gabbie ed hanno collaborato, a turno, per accudire, dare acqua e cibo agli uccelli, apprendendo dagli esperti dell’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 le caratteristiche e le curiosità degli animali.

Ieri, giovedì 20, i giudici della FOI (Federazione Ornicoltori Italiani) si sono riuniti per il giudizio sugli esemplari presenti alla mostra. I ragazzi e le ragazze del CSR, al termine dell’attività, hanno consegnato ad ognuno dei giudici un omaggio molto particolare: una bottiglia decorata con le loro mani, contenente l’olio a “chilometro zero” prodotto negli uliveti presenti nei Centri CSR di Marsala e Mazara, che viene quotidianamente utilizzato per i pasti degli Assistiti.

Da domani, i circa 1000 esemplari in esposizione potranno essere ammirati dal pubblico. All’evento saranno presenti un centinaio di allevatori provenienti da tutta la Sicilia che esporranno i propri esemplari. La 43ma edizione della mostra ornitologica (evento sospeso negli ultimi due anni a causa del Covid) è una manifestazione che richiama appassionati e tante famiglie. Già la precedente edizione, nel 2019, aveva fatto registrare oltre 2500 presenze nelle due giornate tra appassionati, allevatori, famiglie e semplici curiosi venuti da tutta la provincia.

Domenica 23, dalle ore 11, si svolgerà la premiazione degli esemplari più belli, suddivisi per categorie: Canarini di colore, Canarini di forma e posizione lisci, Canarini arricciati, Psittacidi (pappagalli), Ondulati (pappagallini), Fringillidi (come cardellini e fringuelli), Estrildidi (passeriformi esotici) e Ibridi.

Anche nella fase della premiazione gli Assistiti del CSR saranno protagonisti: saranno loro infatti a consegnare i premi agli allevatori degli esemplari vincitori della competizione e gli stessi premi sono bellissimi manufatti da loro realizzati nei laboratori artigianali dei Centri CSR di Marsala, Alcamo, Paceco e Salemi.

All’evento saranno presenti, tra gli altri, la dirigente dei centri CSR della provincia di Trapani, Milena Bonomo, il Presidente dell’Associazione Ornitologica Lilybetana 2012 Vincenzo Di Marco, il Vicepresidente Antonino Rallo, i membri del direttivo e i soci, il Sindaco di Marsala Massimo Grillo e il Presidente del Consiglio comunale Vincenzo Sturiano.