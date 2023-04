Domani nell’Area archeologica di contrada Stretto, cerimonia di consegna del Plesso Museale alla Fondazione “Sebastiano Tusa”

PARTANNA – Dopo la firma della convenzione di servizio tra il Comune di Partanna e la Fondazione “Sebastiano Tusa”, nelle scorse settimane a Palermo, alla presenza dell’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e del dirigente Mario La Rocca, nella giornata di domani, sabato 29 aprile, alle ore 18.30, si terrà a Partanna, nell’Area archeologica di contrada Stretto, la cerimonia di consegna del Plesso Museale alla Fondazione “Sebastiano Tusa”, che ne utilizzerà i locali per attività di ricerca e studio.

All’iniziativa interverranno il sindaco, on. Nicolò Catania, l’assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Paolo Scarpinato, e il dirigente Mario La Rocca, la Soprintendente dei Beni Culturali ed Ambientali di Trapani, Girolama Fontana, Valeria Li Vigni, presidente della Fondazione “Sebastiano Tusa” e Maurizio Marchese, presidente dell’Associazione Prima Archeologia.

Introdurrà e coordinerà i lavori il professor Vito Zarzana, Ispettore onorario dei beni Culturali.

L’area in questione è uno degli esempi più importanti della “civiltà dei fossati”, per le tante cavità presenti nella zona, risalenti all’epoca neolitica.

Soddisfatto il sindaco, Nicolò Catania, che già nel febbraio 2022 aveva annunciato che l’immobile dell’area archeologica di contrada Stretto sarebbe stato sede della Fondazione ‘Sebastiano Tusa‘, alla luce del fatto del grande legame che univa Sebastiano Tusa, indimenticato archeologo di fama mondiale, con la città di Partanna.