Domani presentazione del bilancio sociale della Fondazione “San Vito onlus”

MAZARA DEL VALLO – Domani, venerdì 29 settembre, con inizio alle ore 17, nella sala conferenze della Fondazione “San Vito Onlus“, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo, verrà presentato il Bilancio sociale 2022 della stessa Fondazione. Si tratta di uno strumento informativo che cerca di andare oltre le cifre e il risultato economico per evidenziare quanto la Fondazione operi come parte integrante di un territorio sul quale lascia la sua “impronta” etica e sociale. Sul territorio diocesano la Fondazione opera con più strumenti, sempre al servizio degli ultimi: le mense fraterne di Mazara del Vallo e Marsala, la gestione dei beni confiscati, i progetti che coinvolgono le donne, gli anziani e i bambini figli di migranti oramai residenti a Mazara del Vallo. A illustrare il Bilancio sarà il presidente della Fondazione, Vito Puccio. Interverranno anche Giuditta Petrillo (presidente Cesvop Palermo) e Nunzio Bruno. La partecipazione è libera.