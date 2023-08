Domenica 20 agosto: Torneo di scacchi la mattina, spettacolo di cabaret con Valentina Persia la sera

PARTANNA – Doppia manifestazione per Artemusicultura domenica prossima (20 agosto). Per la mattinata, alle ore 9,00, organizzata dall’Associazione culturale “Arcadia” è previsto nell’ambito del 19° Trofeo di Scacchidella Valle del Belice, un torneo open che si svolgerà, al Bar Cremeria d’Italia in piazza Falcone e Borsellino, con il sistema svizzero su otto turni con il […]

PARTANNA – Doppia manifestazione per Artemusicultura domenica prossima (20 agosto). Per la mattinata, alle ore 9,00, organizzata dall’Associazione culturale “Arcadia” è previsto nell’ambito del 19° Trofeo di Scacchidella Valle del Belice, un torneo open che si svolgerà, al Bar Cremeria d’Italia in piazza Falcone e Borsellino, con il sistema svizzero su otto turni con il tempo di dieci minuti a giocatore. Iscrizioni entro le ore 20 del 19 agosto con un contributo organizzativo di euro 10 per gli adulti, ed euro 5 per i giovani under 8/16.

Si cambierà registro alle ore 21 al teatro “Lucio Dalla” con lo spettacolo di cabaret di Valentina Persia con ingresso a pagamento “Ma Che Te Ridi?!”. Si tratta – dicono gli organizzatori – di un viaggio nei cinquant’anni del vissuto dell’Artista (30 dei quali trascorsi sul palcoscenico) che nonostante tutto non ha mai perso la voglia di ridere e far sorridere gli altri senza far mancare allo spettatore il richiamo del suo esordio televisivo e teatrale tra imitazioni, barzellette, canzoni e momenti d’intimità.