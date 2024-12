Domenica al Teatro Sollima di Marsala “La Tosca”, un evento imperdibile

MARSALA – “La Tosca” di Giacomo Puccini, in scena domenica 15 dicembre al Teatro Sollima, segna lo struggente epilogo della XXIV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven di Marsala, diretta dal Maestro Giuseppe Lo Cicero. Questo appuntamento celebra un percorso artistico di straordinaria qualità, offrendo al pubblico un’esperienza unica, dove musica, passione e storia si intrecciano in un capolavoro drammatico senza tempo. Presentata come Opera Concerto, “La Tosca” promette di incantare anche gli spettatori più esigenti, grazie alla scelta di inserirla come evento di chiusura della Stagione Concertistica 2024.