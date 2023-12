Domenica prossima premio per i campioni “Challenge degli Emiri”

MISILMERI – È Alfonso Belladonna, messinese di Ucria, l’autentico “mattatore” della stagione d’esordio della serie regionale Slalom promossa dalla Misilmeri Racing. Al volante della sua Fiat Uno Turbo i.e., il portacolori della Nebrosport ha preceduto l’altro peloritano Giuseppe Bellini (Radical SR4). Sul podio, ex aequo, il brontese Sinagra e gli altri messinesi Cugno e Giamboi. La premiazione nel contesto del “Misilmeri Racing Day”, all’Area Artigianale, con la presenza di Babbo Natale ed all’insegna di tombolate a premi, raduno auto-moto storiche, aree giochi per i bambini e degustazioni di pane e panelle. Numerosi i trofei ricordo per tutti i protagonisti dello Challenge 023. Già annunciato il calendario degli “Emiri” 2024. Si correrà a Montemaggiore, San Piero Patti, Ucria e Misilmeri

Nella classifica generale dello Challenge degli Emiri, Alfonso Belladonna e la sua Uno Turbo di gruppo Speciale S7 hanno ottenuto complessivamente 70 punti (compreso il “bonus” da 5 punti concesso dal regolamento per aver preso parte a tutte le cinque gare iscritte a calendario), precedendo l’altrettanto brillante messinese (vive a Falcone) Giuseppe Bellini, “figlio d’arte”. L’alfiere della Scuderia Armanno Corse Palermo, forse in debito con la fortuna, quest’anno, ha comunque concluso al secondo posto tra gli “Emiri”, alla guida della sua Radical SR4 Suzuki, con 53 punti in carniere. Sul podio, ex aequo, si sono piazzati il brontese Salvatore Sinagra (su Peugeot 106 Rallye, Puntese Corse), l’altro ucriese Carmelo Cugno (Peugeot 106 Gti 16v, Nebrosport) ed il messinese (vive a Barcellona Pozzo di Gotto) Claudio Giamboi, alla guida di una Renault Clio Williams. Tutti e tre a quota 50 punti.

A completare la “top ten” per lo Challenge degli Emiri 2023 troviamo il “veterano” trapanese Nicolò Incammisa (tornato quest’anno al successo assoluto al Città di Misilmeri), sesto con la sua Radical SR4 Suzuki della Trapani Corse, quindi, nell’ordine, il misilmerese Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting, per la Misilmeri Racing), il promettente ragusano Guglielmo Licitra (Renault Clio Williams), l’inossidabile messinese di Novara di Sicilia Alfredo Giamboi (in trionfo al Città di Montemaggiore Belsito), con la sua Fiat X1/9 Dallara per la RO Racing, quindi Nunzio Bonina (Peugeot 106 Gti 16v) ed il palermitano Gianfranco Catalano (10°, con la sua ammirata Chevy Sedan 34 Yamaha, Armanno Corse).

Nella speciale classifica Femminile, agli “Emiri”, vittoria indiscussa per la specialista messinese (vive a Novara di Sicilia) Katia Di Dio, attestata a quota 27 punti al volante della sua Fiat 127 Sport schierata in gruppo Prototipi Slalom P1 dalla Giarre Corse. Alle sue spalle la brontese, nonché compagna di colori, Alice Gammeri (Renault Clio Williams).

Nel contesto del Misilmeri Racing Day, saranno premiati i protagonisti del Campionato sociale del citato sodalizio palermitano (che annovera ben 25 soci), vinto dal veloce Rosario Rattenuti (tornato quest’anno alla guida di un’A112 Abarth), davanti a Francesco Morici (Fiat Cinquecento Sporting) e ad Angelo Vitrano (Peugeot 106 Gti 16v). Rosario Rattenuti e Francesco Morici hanno altresì conquistato la Coppa AciSport 5a zona Slalom. Gaetano Pizzi e lo stesso Morici hanno da parte loro riposto in bacheca il titolo di campioni siciliani Slalom nelle rispettive categorie, E1 Italia 1150 Moto ed E1 Italia 1400. Ulteriori trofei anche per i due citati piloti, unitamente ai vincitori delle tre Gimkane disputate.

Già annunciate, infine, le sfide automobilistiche che andranno a comporre il mosaico attinente al 2° Challenge degli Emiri 2024. Il 2 giugno si disputerà il 2° Slalom Città di Montemaggiore Belsito, il 21 luglio si correrà invece l’Autoslalom Città di San Piero Patti 11a edizione (elevato a prova di Coppa AciSport 5a zona). Il 1° settembre 2024 sarà la volta del 3° Autoslalom Città di Ucria (confermata tappa per la Coppa AciSport 5a zona), mentre il 6 ottobre si chiuderà con il 29° Slalom Città di Misilmeri, premiato con la più elevata validità per il Trofeo Sud della specialità.

Nella foto Alfonso Belladonna (Fiat Uno Turbo by Manuel Marino