Domenica prossima si chiude la stagione estiva dell’Ente Luglio Trapanese con il concerto “Omaggio a Luis Bacalov”

TRAPANI – Domenica 29 settembre, alle ore 21:30, la storica band Osanna – oggi definita come una tra le più grandi rappresentanti del periodo rock progressive italiano – omaggerà due grandi figure artistiche di metà Novecento: il compositore e direttore d’Orchestra Luis Bacalov e i colleghi, loro contemporanei, New Trolls con un grande concerto dal titolo “Omaggio a Luis Bacalov”.

«Abbiamo pensato di chiudere il calendario estivo della nostra 76ᵃ stagione – dichiara il Consigliere delegato Natale Pietrafitta – in attesa di annunciare ufficialmente quella autunnale, con questo grande concerto che vede da un lato la storia della musica rock italiana, gli Osanna, band dal forte background musicale, dall’altro il futuro musicale rappresentato dai giovani allievi che costituiscono l’Orchestra Sinfonica Giovanile del nostro conservatorio. Assieme, omaggeranno un’importante figura musicale, pianista, arrangiatore, compositore di musica per orchestra quale è Luis Bacalov. Due generazioni a confronto unite per un grande omaggio e un’unica data in Sicilia».

Per i biglietti informazioni sul sito www.lugliomusicale.it o chiamando il numero del botteghino 0923 29 29 0 aperto lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, martedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00, sabato dalle 9:00 alle 12:00.