Domenica scorsa incontro formativo-esperienziale a tema erbe aromatiche

SCIACCA – Domenica 10 novembre dalle ore 10:30 alle ore 15.30 si è svolto il primo degli incontri formativi-esperienziali del progetto “Accademia Popolare del Gusto” organizzato dall’Associazione “Slow Food Castelvetrano e Agroselinuntino APS”.

L’Accademia si inserisce in un processo più variegato di educazione alimentare avviato nei mesi scorsi, soprattutto nelle scuole primarie nell’ambito del progetto “Sarduzza Fest”; propone una serie di attività rivolte ai soci attraverso laboratori, degustazioni, visite in azienda e mira ad educare al cibo “Buono, Pulito, Giusto.. e Sano” secondo i principi cardine di Slow Food.

Per Slow Food infatti il “buono” non è legato solo ad una dimensione edonistica, il piacere è anche e soprattutto piacere di sapere, di conoscere cosa ci sia dietro al cibo: la sua storia, i nomi popolari e dialettali che lo identificano, i contadini che lo hanno prodotto, gli artigiani (o l’industria) che lo hanno trasformato e le modalità con cui l’hanno fatto.

L’evento di Domenica, a tema Erbe Aromatiche, si è svolto presso l’azienda “Aromatiche Clagia” di Sciacca che nei suoi 5.000 mq di serre coltiva circa 50.000 piante aromatiche di ben 97 specie differenti.

Il corso, introdotto dal presidente dell’Associazione “Slow Food Castelvetrano e Agro Selinuntino APS” Girolamo Di Bella , è stato condotto da Domenico Terlizzese coadiuvato dalla moglie Nadia Rizzuto, titolare dell’azienda. L’esperienza formativa ha avuto inizio con la visita guidata nelle serre e relativo percorso sensoriale-olfattivo, a seguire è stato illustrato come coltivare ed invasare le piante aromatiche; per concludere, infine, si è passati alla degustazione dei cibi realizzati con le erbe aromatiche precedentemente viste in serra, intervallata da alcuni contributi formativi: dello chef Giuseppe Leone che ha parlato di “Usi e costumi delle aromatiche in cucina”, della prof.ssa Maria Grazia Filardo che ha affrontato il tema “Connessione corpo-mente ed erbe aromatiche”, dell’ Archicuoca Vita Maria Galfano che ha illustrato la preparazione dei Sali Aromatizzati alle erbe ed infine della dott.ssa Claudia Iacona – Biologa Nutrizionista, che ha descritto le proprietà nutrizionali delle Erbe Aromatiche.

L’evento ha raccolto grande apprezzamento da parte dei numerosi soci partecipanti.

Un successo che ci si augura possa ripetersi il prossimo 15 dicembre in cui verrà affrontato il tema “Ortofrutta e Coltivazione Bio” presso l’azienda agricola Augello.