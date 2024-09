Dopo 56 anni dal diploma di maturità, si è ulteriormente rinsaldata l’amicizia nata nei banchi di scuola

PARTANNA – Si ritrovano ancora una volta dopo 56 anni dal diploma di maturità i compagni della ormai mitica IV B dell’istituto Magistrale “Dante Alighieri” di Partanna. Un incontro caldeggiato vivamente da uno di loro da anni residente negli USA, Joe Nastasi. Insieme alla moglie Nina sono ritornati nella terra natia per le vacanze estive, ma prima di intraprendere il ritorno oltreoceano hanno riunito i vecchi compagni di scuola per intraprendere un ennesimo viaggio nel tempo. Incontrarsi ancora una volta dopo tanti anni dal diploma è stato sicuramente un tuffo nei ricordi con un sussulto di nostalgia, ma soprattutto un anelito forte per i compagni di una classe indimenticabile, uniti da vincoli di amicizia puri e sinceri, immensi e profondi. L’amicizia è un valore che resiste al tempo e alle vicissitudini della vita, avvalorata dai tanti raduni di compagni di scuola che, nonostante lo scorrere degli anni, si cercano caparbiamente e si ritrovano per la prosecuzione di percorsi iniziati talvolta più di mezzo secolo fa. L’odierna reunion ha consentito di trascorrere una gaia serata, allietata da ricordi indelebili e buon cibo nel ristorante partannese “Baccanti” ed è stato come se il tempo non fosse mai passato, né ha scalfito gli affetti e gli entusiasmi di ognuno. Era assodato che non ci sarebbe stata la presenza di tutti, infatti alcuni hanno dovuto rinunciare perché residenti in regioni lontane, altri sono stati impediti da impegni familiari. La rimpatriata ha avuto il suo epilogo con un “arrivederci” al prossimo traguardo del sessantesimo anno dalla maturità, coscienti che lo stare insieme è anche il modo migliore per avere memoria anche dei compagni che ci hanno lasciato prematuramente. Prima dei saluti di commiato qualche scatto per le foto di gruppo sullo sfondo dello splendido Parco dei Pini, memorI che i forti legami non necessitano di conversazioni giornaliere, né hanno bisogno di stare costantemente insieme. Finché l’amicizia dura nei cuori, i veri amici non si separeranno mai.

Antonino Pellicane

Nella foto da sx., Caterina Libeccio, Antonino Pellicane, Adriana Giardina, Giuseppe Nastasi, Enza Bellacera, Mattia Viviano, Franco Gandolfo, Mario Cusenza, Vita Varia, Giuseppe Marchese, Nino Montalbano e Fina Borgia.