Dopo EricèNatale, la Città di Erice si promuove nelle fiere internazionali del turismo

ERICE – Si è concluso il ricco palinsesto di iniziative natalizie che ha animato Erice dal 7 dicembre al 6 gennaio. Un mese intenso di eventi che ha spaziato dalla musica all’arte, dal teatro al cinema, includendo i pittoreschi mercatini e il suggestivo circuito dei presepi che hanno saputo coniugare tradizione e innovazione.

“EricèNatale si conferma un brand,” commenta la sindaca di Erice Daniela Toscano. “I dati lo dimostrano, ad esempio quelli delle corse della Funierice, che sono assolutamente positivi anche in confronto con gli anni precedenti. Sia EricèNatale che EricèEstate saranno presentate nelle diverse fiere alle quali il Comune di Erice parteciperà. Una delle più importanti è la BIT a cui prenderemo parte con il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. Insieme ad altre associazioni stiamo pensando di partecipare ad alcune fiere in Europa, magari più di nicchia, ma assolutamente importanti perché in queste occasioni c’è un rapporto diretto con il visitatore e siamo nelle condizioni di poter raccontare queste iniziative, il nostro territorio, la nostra storia e la nostra cultura.”

“Facendo parte dell’associazione dei borghi più belli di Sicilia e dei borghi più belli d’Italia, abbiamo un’ulteriore vetrina prestigiosa”, così continua la sindaca Daniela Toscano.