Doppietta del Circolo Cacciatori…prima carte, ora biliardo!

di Antonino Bencivinni Dopo il successo di aprile del torneo di gioco a carte 500, il Circolo Cacciatori di Partanna, che vanta 175 soci, ha lanciato un nuovo torneo, mettendo assieme una doppietta di successo con ampia partecipazione dei soci e di non soci. Il nuovo torneo è quello di biliardo (Goriziana, nove birilli) che sta impegnando i 42 partecipanti provenienti da Partanna e dai paesi vicini (Santa Ninfa, Salemi, Gibellina) dal 27 aprile, data a partire dalla quale si sono disputate tre partite al giorno. Di questi 42 partecipanti, 16 si sono qualificati per gli ottavi di finale. Gli ottavi di finale dureranno fino all’8 giugno. Le semifinali si disputeranno l’11 giugno (a partire dalle 15,30) e le finali il 14 giugno per il 3° e 4° posto e il 15 giugno per il 2° e il 1° posto. Il Consiglio di Amministrazione del Circolo dei Cacciatori, guidato da Filippo Cusenza, ha espresso grande soddisfazione per il successo registrato e per l’alto numero degli iscritti al VI Torneo di Goriziana (9 birilli) 2025. Numerosissimi sono stati anche i consensi nei social. In particolare l’incontro tra Gaspare Zarzana e Gianni Costanzo ha fatto registrare oltre 2000 visualizzazioni nel sito facebook del Circolo Cacciatori. Per la manifestazione il Circolo ha ricevuto il sostegno di numerose attività commerciali e il patrocinio del Comune di Partanna.

Kleos ora va in ferie estive. Tornerà in edicola a settembre prossimo. Buone vacanze a tutti!