Doppio sold out per il Luglio Musicale Trapanese: al Chiostro di San Domenico con il duo di chitarra e fisarmonica e al Teatro della Villa Margherita con la “La Bohème”

TRAPANI – La Stagione del “Luglio Musicale Trapanese” si conferma come uno degli eventi culturali più attesi dell’estate, registrando in questo weekend un trionfale doppio sold out. Le serate del 19 e 20 agosto hanno visto protagonista una selezione eclettica di talenti musicali e cast di cantanti lirici di altissimo livello. La serata del sabato ha presentato al pubblico il duo Cintura – Gerolin con chitarra e fisarmonica, che ha incantato gli spettatori con l’abilità tecnica e la capacità di trasmettere emozioni attraverso le corde e i mantici.

Spettatori in piedi, ovazioni fragorose e applausi scroscianti: questa la reazione al concerto “Un pensiero triste che si balla“, che ha sicuramente saputo catturare l’essenza dell’arte di Astor Piazzolla restituendola con intensità al pubblico presente.

Il culmine è stato raggiunto con la messa in scena, il 20 agosto, de “La Bohème“, il capolavoro pucciniano che ha coinvolto il pubblico nella narrazione emotivamente serrata della trama attraverso le grandi voci dei solisti, affiancate dall’orchestra, del coro grande e di quello di voci bianche.

“L’opera cattura il passaggio dall’innocenza giovanile alla maturità, rappresentando un mondo di sogni e gioia giovanile che viene inevitabilmente confrontato con le difficoltà e le sfide dell’età adulta. Gli elementi simbolici sulla scena come la mezza sfera, gli addobbi natalizi e la trasformazione dei luoghi riflettono questa evoluzione”, queste le note di regia di Renato Bonajuto.

“La Bohème” si replica martedì 22 agosto, alle ore 21:00, presso il Teatro “Giuseppe Di Stefano” di Trapani. Il direttore artistico del Luglio Musicale Trapanese Walter Roccaro ha commentato: “Siamo grati al nostro pubblico, agli artisti, ai tecnici e a tutto il personale dell’ Ente, la cui sinenergia ha reso possibile questo doppio sold out. L’entusiasmo con cui l’uditorio risponde alle proposte di questa Stagione testimoniano quanto la Musica e il Teatro musicale siano un’esigenza profonda della nostra comunità e che, pertanto, non può essere disattesa “. Tra i presenti anche l’assessore alla Cultura del Comune di Trapani Rosalia d’Ali che ha dichiarato: “Il Luglio Musicale Trapanese offre una programmazione di eccezionale qualità, arricchita da opere liriche, concerti e spettacoli di balletto. Questo rappresenta un’evidente dimostrazione di vitalità culturale, sostenuta dalla collaborazione e dalla sinergia tra istituzioni di rilievo come il Comune di Trapani, il Luglio Musicale Trapanese, il Conservatorio di Trapani e le altre associazioni musicali del territorio. Questa stretta cooperazione rappresenta un pilastro fondamentale nel processo di arricchimento della nostra città, consentendo un crescendo di eventi di risonanza e valore che contribuiscono significativamente alla crescita culturale e artistica della nostra comunità”.

La 75a Stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.