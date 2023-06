Droga di tutti i tipi. Arrestato pregiudicato 39enne

TRAPANI – I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno arrestato, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a Pubblico Ufficiale, un pregiudicato trapanese classe ’84.

Durante un mirato servizio per il contrasto dello spaccio di droga nel capoluogo, i Carabinieri di Trapani, col supporto dei colleghi del Nucleo Cinofili di Palermo Villagrazia e del cane RON, hanno eseguito una perquisizione domiciliare a casa dell’uomo, con precedenti specifici, i cui comportamenti sospetti avevano attirato l’attenzione degli investigatori.

Durante l’accurata perquisizione sono stati così rinvenuti oltre 1 KG di hashish, 600gr. di marijuana e circa 65 grammi di cocaina, nonché sostanze da taglio del tipo mannitolo e la somma contante di circa 700 euro.

Con non pochi problemi i militari dell’Arma hanno guadagnato l’ingresso all’appartamento. Il 39enne ha opposto ogni forma di resistenza per impedire l’accesso dei Carabinieri in modo da disfarsi di parte di sostanza stupefacente. I Carabinieri, che cinturavano l’edificio, l’hanno visto mentre buttava dal balcone della polvere bianca.

Determinante è stato il fiuto del cane antidroga RON che ha condotto i militari in uno scantinato ad uso comune di un palazzo vicino. All’interno di uno scooter vi era la maggior parte dello stupefacente rinvenuto.

L’uomo è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.