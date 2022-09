Due denunce per ricettazione da parte dei Carabinieri

CASTELLAMMARE DEL GOLFO – I Carabinieri della Stazione di Castellammare del Golfo hanno denunciato due soggetti per ricettazione sorpresi in possesso di carte di credito oggetto di furto. I militari dell’Arma sono intervenuti presso un’attività commerciale di Viale Umberto I in quanto, I due avrebbero in tutti i modi cercato di effettuare il pagamento della […]