Duo Aurilio: padre e figlio in Concerto al Teatro Sollima di Marsala, nell’ambito della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven

MARSALA – Il concerto del Duo Aurilio, in programma domenica 9 novembre alle 18:00 al Teatro Sollima di Marsala, è uno degli eventi di punta della XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. La performance di Amedeo Francesco Aurilio al pianoforte e Vincenzo Aurilio al violino, padre e figlio, non è un semplice appuntamento culturale, è un inno alla bellezza che trova nel virtuosismo la sua più alta espressione di libertà. L’evento, promosso dall’Accademia Beethoven – istituzione tenuta viva con grande passione dal Presidente Cav. Giuseppe Lo Cicero e dal Consiglio Direttivo – si colloca nel solco del trentesimo anno di vita e del quarto di secolo di Stagioni Concertistiche.

L’Accademia Beethoven, con la sua ininterrotta attività trentennale, non è un semplice contenitore ma un centro nevralgico della grande musica in Sicilia Occidentale. Sostiene una linea artistica in vigoroso crescendo, diventando un polo cruciale per lo scambio fruttuoso tra artisti internazionali e maestri locali. Questo dialogo ha contribuito a elevare la crescita culturale dell’area marsalese e trapanese. Non a caso, questa prestigiosa XXV Stagione Concertistica, per un pubblico maturo ed esigente, vanta i patrocini del Ministero della Cultura, dell’Assessorato allo Sport e Spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Marsala.