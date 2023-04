E’ in libreria il nuovo romanzo “La sartoria degli amori imperfetti” pubblicato da Land Editore

MARSALA – È disponibile in libreria La sartoria degli amori imperfetti, il nuovo romanzo della scrittrice siciliana Silvia Maira, alla sua ottava opera di narrativa, questa volta edita dalla casa editrice torinese Land Editore. Ambientato in una cittadina in provincia di Marsala, il romanzo celebra in maniera originale, senza cadere in stereotipi o pregiudizi, la […]