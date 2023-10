Effettuata l’assemblea diocesana di inizio anno associativo

MAZARA DEL VALLO – E’ stata celebrata Domenica 1 ottobre 2023, presso l’Aula San Carlo Borromeo del Seminario Vescovile di Mazara del Vallo, l’Assemblea Ordinaria Diocesana per dare il via al nuovo anno associativo 2023-24.

L’assemblea è iniziata con l’accoglienza dei rappresentanti delle parrocchie della diocesi da parte del Consiglio Diocesano.

Durante l’Assemblea è stato presentato da Maria Chiara Parisi Vicepresidente del settore giovani il Progetto Formativo dell’Azione Cattolica Italiana.

La Presidente Enza Luppino rivolgendosi all’assemblea ha detto:

“Siamo consapevoli che la pienezza della vita democratica richiede un esercizio di impegno e di servizio che inizia dalla possibilità che ciascuno possa sentirsi chiamato a mettersi in gioco e offrire i propri talenti per dare valore a scelte e orientamenti della vita di tutti.

Una scelta democratica che ci richiama ad una pratica formativa e sociale di corresponsabilità e di esercizio di costruzione del Bene di noi-tutti”.

La parte finale dell’assemblea è stata dedicata alla presentazione, da parte dei responsabili diocesani, dei percorsi formativi 2023-24 e delle guide dei vari settori:

Settore Adulti “Vite a contatto”;

Settore Giovani “Tocca (a) te!”;

Settore Giovanissimi “Effetto domino”;

ACR “Questa è casa tua”.