Elenora Mattia nominata ambasciatrice 2021 del Telefono Rosa

ROMA – Si è svolta ieri sera (18 giugno9 presso la sede dell’Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Ordine di Malta il Gran Galà dell’Associazione Telefono Rosa, cerimonia per la nomina degli Ambasciatori e Ambasciatrici 2021 del Telefono Rosa.

“È stato davvero un grande privilegio essere nominata Ambasciatrice del Telefono Rosa. Sono onorata ed orgogliosa di poter rappresentare un’Associazione che dal 1988 si batte al fianco delle donne costruendo e curando spazi e opportunità per accompagnare percorsi di libertà. Continuerò ad impegnarmi, con maggiore responsabilità, contro la violenza di genere, contro le discriminazioni, per la piena autonomia e per i diritti delle donne. Affinché tutte le bambine possano nuotare in mare aperto e ogni ragazza, ogni donna, non appartenga che a se stessa”, ha dichiarato Eleonora Mattia, Presidente IX Commissione Consiglio Regionale del Lazio e ambasciatrice del Telefono Rosa.

“La crisi ha avuto un volto femminile e le donne hanno pagato il prezzo più caro della pandemia, dal punto di vista sociale ed economico. Più posti di lavoro persi, un maggiore carico di lavoro di cura non retribuito dentro le case e un drastico aumento della violenza di genere. Durante i mesi di lockdown i femminicidi hanno rappresentato il 75,9% del totale degli omicidi, con una media di una donna uccisa in famiglia ogni due giorni. La violenza domestica non si è fermata neanche con il nuovo anno e migliaia di donne hanno visto intensificare soprusi, molestie, violenze consumate dentro le mura di casa, che non per tutte sono state un luogo sicuro. Voglio ringraziare la Presidente Gabriella Moscatelli, una donna speciale, per il lavoro profuso e tutte le volontarie del Telefono Rosa che, soprattutto in questo anno, sono state risorse preziose nella tutela delle donne e dei minori”, ha concluso Eleonora Mattia.