Elezioni Rsu al comune di Mazara del Vallo. Trionfa la Uil Fpl Trapani con sei seggi ottenuti 

TRAPANI – La Uil Fpl di Trapani trionfa con 125 preferenze a suo favore e sei seggi su dodici in occasione delle elezioni per il rinnovo delle Rsu al comune di Mazara del Vallo.

Le elezioni che si sono svolte con un anno di ritardo a causa dei ricorsi presentati da due sindacati autonomi, hanno avuto una partecipazione di oltre il 90 per cento, in particolare hanno votato 263 tra lavoratori e lavoratrici dei 295 aventi diritto.

Gli altri seggi sono stati così distribuiti: due Cisl, due Cse, uno Cgil e uno Csa.

“Un risultato – afferma il segretario generale Uil Fpl Trapani Giorgio Macaddino – che ci riempie di orgoglio e che premia l’impegno costante di questo sindacato, che tanto si è battuto, solo per citare l’ultimo impegno in ordine di tempo, per la trasformazione di 180 contratti ancora part-time a full time. Ovviamente il nostro lavoro non si conclude qui, ma andrà avanti affinché i dipendenti comunali possano essere sostenuti con strumenti adeguati e dare il meglio nelle loro mansioni”.