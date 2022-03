Elezioni Rsu: la Flc Cgil di Enna presenta i candidati l’8 marzo a Pergusa

ENNA – L’Associazione PROTEO FARE SAPERE, in collaborazione con la FLC CGIL di Enna e la FLC CGIL Sicilia, in vista delle prossime Elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022, organizza per il prossimo 8 marzo un seminario di formazione/aggiornamento sul tema “Contrattazione: il contratto nazionale e il contratto integrativo d’istituto. Il ruolo […]

ENNA – L’Associazione PROTEO FARE SAPERE, in collaborazione con la FLC CGIL di Enna e la FLC CGIL Sicilia, in vista delle prossime Elezioni RSU del 5, 6 e 7 aprile 2022, organizza per il prossimo 8 marzo un seminario di formazione/aggiornamento sul tema “Contrattazione: il contratto nazionale e il contratto integrativo d’istituto. Il ruolo della RSU nei settori della conoscenza”. Il seminario si terrà presso il ristorante Garden di Pergusa, dalle ore 9 alle 15.

Saranno presenti e interverranno, oltre al Segretario Generale della FLC CGIL di Enna Giuseppe Miccichè, Basilia Lotario, Presidente di Proteo Fare Sapere Enna, Antonio Malaguarnera, Segretario Generale CGIL Enna, Angela Accascina, Segretaria FLC CGIL Sicilia, Lillo Fasciana, Componente Comitato Direttivo Nazionale FLC CGIL, Adriano Rizza, Segretario Generale FLC CGIL Sicilia, Ignazio Giudice, Segretario di Organizzazione CGIL Sicilia, Alessandro Rapezzi, Segretario FLC CGIL Nazionale.

“In questa occasione la FLC CGIL di Enna – dichiara Giuseppe Miccichè – presenterà i propri candidati ponendo l’attenzione sull’importanza delle RSU all’interno dei luoghi di lavoro. La RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria) è un organismo sindacale fortemente voluto dalla CGIL che, oltre a difendere la dignità del lavoro nell’applicazione delle regole contrattuali e partecipare alle decisioni che si prendono in ogni luogo di lavoro, costituisce un collegamento fondamentale con la struttura Provinciale per tutte quelle problematiche sindacali che esulano dai compiti della RSU. La RSU, però, non rappresenta soltanto le lavoratrici e i lavoratori iscritti ad una sigla sindacale ma li rappresenta tutti”.

“La FLC CGIL, nel corso degli anni – aggiunge – ha sempre tenuto in forte considerazione il ruolo della RSU organizzando corsi di formazione/aggiornamento in presenza di esperti di contratti e di contrattazione, momenti di confronto e di dibattito e fornendo materiali costantemente aggiornati, incarnando e facendo proprio lo slogan “FACCIAMO QUADRATO” per mettere in risalto il fatto che la RSU della FLC CGIL non è mai da sola ma ha una struttura su cui contare e, soprattutto, deve sentirsi parte di una squadra”.

“Queste elezioni sono importanti perché – conclude Miccichè – oltre ad eleggere le prossime RSU che dureranno in carica per i prossimi 3 anni, rappresentano, come dice anche Francesco Sinopoli, Segretario Generale Nazionale FLC CGIL, un importante momento di democrazia all’interno dei luoghi di lavoro perché crediamo nella partecipazione dal basso e in questo modello di sindacato dove la parola delle lavoratrici e dei lavoratori è fondamentale”.