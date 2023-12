“Elfolandia”. Domenica 3 dicembre la Casa degli Elfi è al Csr-Aias di Marsala

MARSALA – L’atmosfera magica del Natale, con i simpatici Elfi alla corte alla corte di Santa Claus, sbarca a Marsala per una manifestazione che unisce divertimento, inclusione sociale e integrazione territoriale. Domenica 3 dicembre nei locali del Consorzio Siciliano di Riabilitazione-AIAS di Marsala, in Contrada San Silvestro 452/A, apre i battenti “Elfolandia”.

Un evento spettacolare, organizzato da CSR-AIAS, Comune di Marsala e Autorità Garante del Disabile del Comune, con la collaborazione di Associazioni del Terzo Settore, operatori, professionisti e famiglie.

La manifestazione sarà aperta domenica dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 alle 20.

Durante l’evento sono previste tantissime attività per grandi e piccini: ci sarà la mostra-mercato di Natale a cura degli Assistiti dei Centri CSR-AIAS per acquistare regali e decorazioni, attività di animazione, lettura di favole, laboratori di cucina, cucito, canto e pittura, dimostrazioni-gioco di protezione civile, dimostrazioni di rugby e tanto altro. Le attività sono organizzate grazie all’impegno dei ragazzi e delle ragazze con disabilità che frequentano il CSR-AIAS di Marsala, nonché delle Associazioni partecipanti, che Comune e Garante del Disabile hanno coinvolto per un evento aperto a tutti, inclusivo e coinvolgente: Anffas Marsala, Lisola Onlus, Il Mulino Onlus, I Fenici Rugby Marsala, Associazione C.P.A. Sports, Associazione Internazionale Pantere Verdi di Marsala, Gruppo Internazionale Volontariato Arcobaleno, Lilybeum Bikers Motoclub Marsala.