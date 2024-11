Emergenza Salmonella in 15 comuni del trapanese

PARTANNA – Da ieri (29 novembre) non e’ possibile utilizzare per gli abitanti di 15 comuni nell’area del Trapanese (Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Custonaci, Erice, Gibellina, Paceco, Partanna, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Trapani, Valderice e Vita) l’acqua potabile a causa della presenza del batterio della salmonella rilevata nella rete idrica (zona Sambuca) gestita da Siciliacque che per contenere l’inquinamento ha fatto ricorso all’iperclorazione. Il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni, oltre ad emanare l’ordinanza di divieto dell’uso potabile dell’acqua, ha provveduto ad ordinare la chiusura delle scuole cittadine. La salmonella contamina cibi e bevande e provoca infezioni gastrointestinali (con possibili gravi complicanze), accompagnate da febbre, diarrea, crampi addominali, nausea e vomito. L’indicazione e’ quella di evitare qualsiasi uso dell’acqua del rubinetto compreso il lavaggio di alimenti o di utensili da cucina e persino di fare la doccia con l’acqua presumibilmente contaminata almeno fino a quando non finira’ l’allarme.