Erice in festa: mercatini natalizi, presepi e armonie musicali

ERICE – La sindaca Daniela Toscano e l’assessora al turismo ed eventi Rossella Cosentino hanno inaugurato i suggestivi Mercatini di Natale in Piazza della Loggia, a Erice, a cura dell’Associazione “Il Bajuolo”. Il villaggio natalizio dislocato tra Piazza della Loggia e Piazzetta San Giuliano fa rivivere l’atmosfera dei classici mercatini natalizi del Nord Europa con le sue casette in legno. In questo incantevole scenario, le baite offrono una vasta gamma di prodotti artigianali e dell’enogastronomia.

I visitatori potranno scoprire manufatti, presepi in ceramica, prodotti per il benessere, gioielli artigianali, prodotti in lana cotta e tanto altro. L’offerta alimentare è altrettanto ricca, con dolci e salati tipici e specialità.

Bambine e bambini potranno visitare la casetta di Babbo Natale in Piazza San Martino, scrivere la lettera o fotografarsi con Babbo Natale. EricèNatale sarà ricco di eventi diffusi su tutto il territorio ericino e non solo al Borgo.

Una manifestazione che valorizza l’immenso patrimonio presepiale. I presepi sono collocati in tanti luoghi suggestivi del borgo, ma anche in location più nascoste e inconsuete.

Torna, si rinnova e si amplia anche l’attesissimo appuntamento con il Festival Internazionale di Musica Antica che coinvolge oltre 30 artisti con una serie imperdibile di appuntamenti.

Il programma di EricèNatale comprende anche concerti di musica, recital teatrali. Prestigiose sedi – tra le tante Polo Museale Cordici, il Teatro G. Hamed, l’Istituto Wigner San Francesco della Fondazione Ettore Majorana, il Palazzo Sales, la Chiesa di San Martino e la Chiesa San Cataldo – faranno da cornice alle esecuzioni musicali e teatrali, creando una magica atmosfera natalizia.

EricèNatale continuerà fino al 7 gennaio.

Per ulteriori dettagli e il programma completo degli eventi, si prega di visitare il sito web www.comune.erice.tp.it e i profili social di EricèNatale e del Comune di Erice.