Esclusione dei diplomati Isef dal concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria alla primaria. La Uil Scuola Trapani promuove il ricorso al Tar organizzato su base nazionale

TRAPANI – La Uil Scuola Rua di Trapani si fa promotrice del ricorso al Tar organizzato su base nazionale dalla Uil Scuola contro l’esclusione dei diplomati Isef dal concorso per l’insegnamento dell’educazione motoria nella scuola primaria.

Il ricorso è gratuito per gli iscritti ed è possibile aderire entro e non oltre il prossimo 15 settembre compilando il seguente form: https://forms.gle/79u7wikCcKGairDd8. Per informazioni: 3394531921.

“A livello nazionale – afferma il segretario generale Uil Scuola Rua Trapani Fulvio Marino – è stato chiesto a tempo debito al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in più occasioni, che anche ai diplomati Isef venisse data l’opportunità di partecipare al concorso in questione. Questa categoria di docenti, infatti, è impiegata da tempo con contratti a tempo determinato a coprire i posti vacanti. Per tale ragione è stato deciso, pur consapevoli delle oggettive difficoltà di tale procedura, di presentare ricorso al TAR per impugnare il bando di concorso nella parte in cui esclude dall’iter concorsuale i diplomati Isef”.